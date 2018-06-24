2018-06-24T10:35:39+03:00
Политика

Депутат Рады: выполнение требований МВФ приведет к социальному взрыву на Украине

По словам Юрия Бойко, МВФ уже не стремится вести диалог с Киевом, а лишь диктует условия
Екатерина БОЛГОВА
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В Раде рассказали, чем обернется выполнение требований МВФВ Раде рассказали, чем обернется выполнение требований МВФФото: REUTERS
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Депутат Верховной рады, лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что выполнение требований Международного валютного фонда (МВФ) приведет к социальному взрыву на Украине. Речь идет, прежде всего, о повышении цены на газ для украинцев.

По словам парламентария, международная организация уже не стремится вести диалог с властями Украины, а только диктует свои условия. Бойко напомнил, что страны, выполнявшие требования МВФ, не соблюдая свои национальные интересы, получали социальные протесты.

Он добавил, что программу сотрудничества с Фондом стоит пересмотреть, а также развивать экономику, снижать налоги и тарифы для оживления промышленности, передает телеканал "Интер".

Напомним, ранее председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что на визит на Украину миссии МВФ повлияет пересмотр цены на газ и сбалансирования госбюджета.

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