2018-06-24T11:07:01+03:00
Общество

В Бразилии трехметровая анаконда перекрыла дорогу

Инцидент произошел в городе Манаусе [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Бразилии гигантская анаконда перекрыла дорогуВ Бразилии гигантская анаконда перекрыла дорогуФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В бразильском городе Манаусе на дороге появилась гигантская анаконда. Инцидент запечатлел на видео шокированный очевидец. Длина змеи составила около трех с половиной метров. Движение на дороге было заблокировано, так как многие водители вышли из автомобилей посмотреть на столь необычного пешехода.

Автор видео в комментариях отметил, что этот участок дороги находится на пересечении с основной зеленой зоной Манауса. По этой причине в этом месте нередко можно встретить диких представителей фауны.

Напомним, ранее появилась информация, что в Санкт-Петербурге появилась змея, «размером с анаконду». Свидетели сообщили, что видели ползучего в одном из спальных районов города. На фотографии из соцсетей специалисты обнаружили амурского полоза, который довольно популярен у любителей экзотических животных, писала «Комсомольская правда».

В Бразилии гигантская анаконда перекрыла дорогу и попала на видео.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Рост цен на топливо приведет к подорожанию турпутевок на 10%
В интернете раскритиковали "Нафтогаз" за попытку пошутить над "Газпромом"
Депутат Рады: выполнение требований МВФ приведет к социальному взрыву на Украине
Роман Толстого вошел в тройку лучших по версии The Daily Telegraph
В Турции начались досрочные президентские и парламентские выборы
В интернете высмеяли Терезу Мэй за странные реверансы
В США больше 500 детей иммигрантов вернулись в семьи
Трамп назвал Ким Чен Ына «великим переговорщиком»
Погода в Москве на 24 июня 2018 года: ожидается дождь с грозой
Защитник сборной Уругвая Хименес пропустит игру против России
СМИ: ВВС Ирака отчитались об уничтожении 45 боевиков «Исламского государства»*
В США в результате крушения железнодорожного состава разлилось 5,5 тысяч баррелей нефти
СМИ: Власти Великобритании готовятся к массовым акциям протеста во время визита Трампа
Президент Мексики поблагодарил национальную сборную за победу над Южной Кореей в матче ЧМ-2018
Более 85 тысяч жителей Барнаула остались без света после урагана
Президент Сербии рассчитывает на визит Владимира Путина в Белград в этом году
Выгнавшая пресс-секретаря Трампа владелица ресторана объяснила свой поступок