В Бразилии трехметровая анаконда перекрыла дорогу

СЕГОДНЯ 11:07 2018-06-24T11:07:01+03:00

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В бразильском городе Манаусе на дороге появилась гигантская анаконда. Инцидент запечатлел на видео шокированный очевидец. Длина змеи составила около трех с половиной метров. Движение на дороге было заблокировано, так как многие водители вышли из автомобилей посмотреть на столь необычного пешехода.

Автор видео в комментариях отметил, что этот участок дороги находится на пересечении с основной зеленой зоной Манауса. По этой причине в этом месте нередко можно встретить диких представителей фауны.

Напомним, ранее появилась информация, что в Санкт-Петербурге появилась змея, «размером с анаконду». Свидетели сообщили, что видели ползучего в одном из спальных районов города. На фотографии из соцсетей специалисты обнаружили амурского полоза, который довольно популярен у любителей экзотических животных, писала «Комсомольская правда».