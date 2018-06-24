2018-06-24T13:50:35+03:00
Общество

В США обрушился склад с виски: разбились тысячи бочек с алкоголем

Склад винокуренного завода Barton 1792 Distillery был построен в 40-е годы прошлого века
Екатерина БОЛГОВА
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В Кентукки обрушился склад с вискиВ Кентукки обрушился склад с вискиФото: REUTERS
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В американском штате Кентукки обрушился склад с виски, в результате разбились тысячи бочек с алкоголем.

Как сообщает Bloomberg, инцидент произошел на складе винокуренного завода Barton 1792 Distillery, который был построен в 40-е годы прошлого года. В здании в этот момент было около 18 тысяч 200-литровых бочек, половина из них оказалась под завалами, а часть разбилась.

Одну из старейших американских винокурен Barton 1792 Distillery основали в 1879 году в Бapдcтaун. В 1945 году на предприятии произошел крупный пожар из-за неисправного насоса. В настоящее время винокурня пpинaдлeжит кoмпaнии Sazerac.

«Мы оцениваем, сколько бочек могут быть извлечены в целости,На складе хранились различные продукты дистилляции различной выдержки», – сообщили в компании Sazerac.

Отмечается, что сейчас идет подсчет убытков, в результате происшествия никто не пострадал. По результатам исследований, в местный водоем алкоголь не попал.

Около 9 тысяч бочек оказались под завалами. Фото: Dylan Lovan/Twitter

Около 9 тысяч бочек оказались под завалами. Фото: Dylan Lovan/Twitter

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