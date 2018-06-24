2018-06-24T14:04:03+03:00
В мире

Министр обороны Великобритании пригрозил Терезе Мэй отставкой

По словам Гэвина Уильямсона, это может произойти, если ведомству не будет выделено дополнительное финансирование
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон пригрозил премьер-министру страны Терезе Мэй отставкой. По его словам, это может произойти, если министерству обороны не будет выделено дополнительное финансирование.

Как сообщает издание Daily Mail, Уильямсон потребовал для своего ведомства дополнительные 20 миллиардов фунтов стерлингов на ближайшие десять лет. Он заявил, что в обратном случае депутаты-консерваторы не поддержат правительственный проект бюджета. А это, в свою очередь, может привести к вотуму недоверия премьер-министру, за чем последует отставка Мэй.

По данным издания, прошлая попытка Уильямсона потребовать дополнительное финансирование Минобороны потерпела крах. При этом Мэй раскритиковала состояние британской армии.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Мэй предложила президенту США Дональду Трампу провести встречу не в Лондоне, чтобы избежать протестов в столице Великобритании.

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