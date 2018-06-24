2018-06-24T14:27:23+03:00
Политика

Бабченко пожаловался на жизнь после спецоперации СБУ по инсценировке его гибели

По словам российского журналиста, теперь не он определяет свое будущее
Дарья ИВАШКИНА
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Российский журналист Аркадий БабченкоРоссийский журналист Аркадий БабченкоФото: REUTERS
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Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал о том, как ему живется после инсценировки его гибели в Киеве. По его словам, «изменилось все», причем далеко не в лучшую сторону. Как заверяет «воскресший» сотрудник СМИ, после так называемой спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) он лишился свободы действий.

«Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями - я не могу даже выйти в магазин», - пожаловался Бабченко.

Также журналист заметил, что в настоящее время у него нет даже собственных вещей - все необходимое ему предоставляют украинские власти.

Кроме того, как признался корреспондент, он «совершенно не представляет», что с ним будет дальше. «Моя жизнь в очередной раз сломана полностью. <…> Не я теперь определяю свое будущее. Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребенок, в какую школу он будет ходить», - написал Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook. Стоит заметить, что к своему посту журналист уже по традиции добавил реквизиты для перевода денег.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак объявил о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив. Таким образом, покушение на военного корреспондента, о котором в полиции Киева рассказали за день до этого, оказалось инсценировкой.

Также Грицак заявил о задержании «организатора» якобы готовившегося преступления. Позднее выяснилось, что это Борис Герман - директор оружейного предприятия, которое ранее активно сотрудничало с властями незалежной. Теперь бизнесмену инкриминируется статья «Терроризм», а 31 мая Шевченковский районный суд Киева отправил его под стражу без возможности внесения залога. Между тем в ходе заседания Герман признался, что целых полгода сотрудничал с украинской контрразведкой.

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