2018-06-24T15:08:37+03:00
В мире

Эрдоган проголосовал на президентских и парламентских выборах в Турции

При этом политик объявил о «демократической революции» в республике
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со своими внуками на избирательном участке в СтамбулеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со своими внуками на избирательном участке в СтамбулеФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на проходящих в это воскресенье, 24 июня, в республике досрочных парламентских и президентских выборах. Свой выбор глава государства сделал на одном из избирательных участков в Стамбуле.

При этом политик немного пообщался с журналистами. В частности, отвечая на вопросы работников СМИ, Эрдоган заметил, что на выборах наблюдается хорошая явка, а также что голосование проходят без нарушений. Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что нынешние выборы особенные, так как благодаря им страна «проводит практически демократическую революцию», передает местный телеканал NTV.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 24 июня, граждане Турции впервые в истории выбирают президента и одновременно новый состав парламента. Избирательные участки открылись в стране в 08:00 и будут работать до 17:00 (время совпадает с московским).

Кстати, кандидатами на пост главы государства являются шесть человек, среди них и действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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