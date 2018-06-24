В Сирии под контроль властей перешли 11 населенных пунктов
Как стало известно, формирования Сирийской свободной армии (ССА) добровольно перешли на сторону сирийских правительственных войск, чтобы проводить совместные операции против боевиков таких запрещенных во многих странах мира, в том числе и в РФ, террористических группировок, как « Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра».
В результате под контроль властей арабской республики вернулись в общей сложности 11 населенных пунктов, которые ранее контролировали отряды ССА. Речь идет о селениях Джадаль, Хабаб, Хирбат-эль-Мсап, Джерфи, Асем, Шейх-Гарбия, Шейх-Шарки, Хирбат-аз-Забабир Дейр-Дама, Аш-Шиях и Эль-Шумария. «К исходу 23 июня данные населенные пункты полностью контролировались законными сирийскими властями», - говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), поступившем в редакцию «Комсомольской правды».
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 23 июня члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» атаковали позиции правительственной армии и перешедших на ее сторону формирований ССА в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама.
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