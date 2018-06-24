В Сирии под контроль властей перешли 11 населенных пунктов

СЕГОДНЯ 16:46 2018-06-24T16:46:22+03:00

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Как стало известно, формирования Сирийской свободной армии (ССА) добровольно перешли на сторону сирийских правительственных войск, чтобы проводить совместные операции против боевиков таких запрещенных во многих странах мира, в том числе и в РФ, террористических группировок, как « Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра».

В результате под контроль властей арабской республики вернулись в общей сложности 11 населенных пунктов, которые ранее контролировали отряды ССА. Речь идет о селениях Джадаль, Хабаб, Хирбат-эль-Мсап, Джерфи, Асем, Шейх-Гарбия, Шейх-Шарки, Хирбат-аз-Забабир Дейр-Дама, Аш-Шиях и Эль-Шумария. «К исходу 23 июня данные населенные пункты полностью контролировались законными сирийскими властями», - говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), поступившем в редакцию «Комсомольской правды».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 23 июня члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» атаковали позиции правительственной армии и перешедших на ее сторону формирований ССА в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама.