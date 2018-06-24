СЕГОДНЯ 17:30 2018-06-24T17:30:58+03:00

При взрыве в жилом доме в Германии пострадали 25 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом не исключается и версия теракта

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В субботу вечером, 23 июня, взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме, расположенном в городе Вупперталь на западе Германии. После этого часть здания обрушилась, начался пожар.

По последним данным местной полиции, в результате случившегося травмы получили 25 человек. Причем состояние четверых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

В настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте ЧП. При этом правоохранители выясняются все обстоятельства произошедшего. Что касается причин ЧП, то стражи порядка не исключают и версию теракта. Как передает Associated Press, под обломками недалеко от места происшествия нашли сгоревший при пожаре автомобиль.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте 2014 года в Германии взрывом разрушило жилой дом. Тогда три человека погибли, и еще 15 пострадали.