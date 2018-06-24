Яшин не смог пройти муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы

СЕГОДНЯ 19:36 2018-06-24T19:37:10+03:00

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Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин заявил, что не будет участвовать в выборах мэра Москвы. Дело в том, что ему не удалось заручиться поддержкой необходимого числа муниципальных депутатов, чтобы зарегистрироваться кандидатом.

По словам Яшина, последние недели он «обзванивал депутатов, разговаривал с ними и убеждал подписаться» за регистрацию его в качестве претендента на должность градоначальника, однако его согласился поддержать только 91 депутат. «У меня получилось заручиться поддержкой 91 депутата <…> Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет», - написал оппозиционер на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. При этом чтобы быть зарегистрированным кандидатом в градоначальники, необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов. А самовыдвиженцам нужно также предоставить более 36 тысяч подписей избирателей.