Эрдоган набирает больше половины голосов на выборах президента Турции
По последним данным, действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выигрывает досрочные президентские выборы, которые прошли в республике в это воскресенье, 24 июня. По итогам подсчета 40% бюллетеней нынешний глава государства набирает 57% голосов избирателей.
При этом у его ближайшего конкурента, кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррема Индже только 28,3%. Остальные же претенденты на высший государственный пост пока набирают менее 10% голосов, сообщает агентство Anadolu.
Таким образом, все говорит о том, что второго тура президентских выборов в Турции, скорее всего, не будет.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 24 июня, граждане Турции впервые в истории выбирали президента и одновременно новый состав парламента. Избирательные участки открылись в стране в 08:00 по местному времени (совпадает с московским), а закрылись в 17:00.
Стоит отметить, что на пост главы государства претендовали в общей сложности шесть человек: помимо Эрдогана и Индже это Мерал Акшенер от «Хорошей партии», Догу Перинчек от «Родины», Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.
Выборы в Турции.Аббас ДЖУМА