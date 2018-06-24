Эрдоган набирает больше половины голосов на выборах президента Турции

СЕГОДНЯ 19:56 2018-06-24T20:28:25+03:00

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По последним данным, действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выигрывает досрочные президентские выборы, которые прошли в республике в это воскресенье, 24 июня. По итогам подсчета 40% бюллетеней нынешний глава государства набирает 57% голосов избирателей.

При этом у его ближайшего конкурента, кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррема Индже только 28,3%. Остальные же претенденты на высший государственный пост пока набирают менее 10% голосов, сообщает агентство Anadolu.

Таким образом, все говорит о том, что второго тура президентских выборов в Турции, скорее всего, не будет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 24 июня, граждане Турции впервые в истории выбирали президента и одновременно новый состав парламента. Избирательные участки открылись в стране в 08:00 по местному времени (совпадает с московским), а закрылись в 17:00.

Стоит отметить, что на пост главы государства претендовали в общей сложности шесть человек: помимо Эрдогана и Индже это Мерал Акшенер от «Хорошей партии», Догу Перинчек от «Родины», Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.