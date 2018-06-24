Бывшая жена Сильвестра Сталлоне родила пятого ребенка в 54 года

СЕГОДНЯ 20:23 2018-06-24T20:24:05+03:00

Между тем для нынешнего супруга актрисы Бриджит Нильсен это первенец

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Бывшая жена Сильвестра Сталлоне, актриса Бриджит Нильсен, родила ребенка. Это событие удивило многих, ведь артистке, известной по таким фильмам, как «Рокки-4» и «Рыжая Соня», уже 54 года.

Как выяснилось, на свет появилась девочка весом два с половиной килограмма, которую назвали Фридой. Причем для экс-супруги Сталлоне это уже пятый ребенок по счету, а вот для ее нынешнего мужа - 39-летнего итальянского продюсера Маттиа Десси, с которым Нильсен живет уже на протяжении двенадцати лет, это первенец.

О рождении маленькой Фриды журналистам рассказали сами счастливые родители. «Мы рады приветствовать в нашей жизни нашу чудесную малышку. Это был долгий путь. Мы никогда не были так счастливы», - сказали Бриджит и Маттиа в интервью изданию People.

Стоит отметить, что звезда фильмов 80-х была замужем пять раз, при этом у нее уже есть четверо взрослых сыновей, старшему из которых 34 года.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце мая Бриджит Нильсен опубликовала в соцсетях две фотографии, на которых она позировала с большим животом.