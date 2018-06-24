Трамп призвал без суда депортировать из США всех нелегалов
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости «немедленно высылать» нелегальных мигрантов из страны. Другими словами, не тратить время на судебные разбирательства.
Как подчеркнул американский лидер, нельзя позволить мигрантам «вторгаться в Соединенные Штаты». «Когда кто-то пытается проникнуть к нам, мы должны немедленно, без судей и судебных дел, отправлять их туда, откуда они пришли», - написал Трамп с воем микроблоге в Twitter, заметив при этом, что большинство детей-нелегалов пытаются пересечь границу без родителей.
Также хозяин Белого дома назвал американскую иммиграционную политику «пародией на хорошую иммиграционную политику, на закон и порядок».
Напомним, с апреля в США реализуется политика «нулевой терпимости» к нелегалам. В результате власти Соединенных Штатов разлучили с родителями не меньше 2,3 тысячи детей: они содержались отдельно в лагерях для мигрантов.
Однако недавно Трамп подписал указ, запрещающий разлучать семьи иммигрантов, и обязал министров внутренней безопасности и обороны помочь подобрать места для размещения пойманных семей нелегалов.
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