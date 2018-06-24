Предварительные итоги президентских выборов в Турции: Эрдоган набирает 53,5% после обработки 90,8% бюллетеней

СЕГОДНЯ 22:14 2018-06-24T22:14:27+03:00

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На прошедших в воскресенье, 24 июня, президентских выборах в Турции после обработки 90,8% бюллетеней по-прежнему лидирует действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. По предварительным данным, за него проголосовали 53,5% граждан.

Ближайшим конкурентом нынешнего турецкого лидера является представитель основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, который пока набирает только 30,4%. Остальные же претенденты на высший государственный пост до сих пор не могут преодолеть 10-процентный барьер.

Между тем, чтобы победить на президентских выборах в Турции, необходимо набрать более 50% голосов. В противном случае 8 июля в стране пройдет второй тур выборов, передает агентство Anadolu.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 24 июня, граждане Турции впервые в истории выбирали президента и одновременно новый состав парламента. Избирательные участки работали в стране с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Причем на пост главы государства претендовали в общей сложности шесть кандидатов.