Прокурдская Партия демократии народов проходит в парламент Турции
Стали известны предварительные итоги прошедших в это воскресенье, 24 июня, парламентских выборов в Турции.
Так, после обработки 72,9% избирательных бюллетеней лидирует правящая Партия справедливости и развития: она заручилась поддержкой 44,3% избирателей. На втором месте идет основная оппозиционная Народно-республиканская партия страны: у нее 21,5%. Кроме того, в парламент республики проходят Партия националистического движения (11,6%) и прокурдская Партия демократии народов (10%), передает агентство Anadolu.
Остальные же политические организации до сих пор не смогли преодолеть 10-процентрый барьер, а значит пока не попадают в Великое национальное собрание Турции.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 24 июня, граждане Турции впервые в истории выбирали президента и одновременно новый состав парламента. Причем, по данным Высшей избирательной комиссии (ЦИК), после обработки 90,8% бюллетеней на президентских выборах лидирует действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.