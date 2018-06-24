Прокурдская Партия демократии народов проходит в парламент Турции

СЕГОДНЯ 22:32 2018-06-24T22:32:50+03:00

Стали известны предварительные итоги прошедших в это воскресенье, 24 июня, парламентских выборов в Турции Фото: REUTERS

А лидирует на парламентских выборах, которые прошли в республике в это воскресенье, правящая Партия справедливости и развития

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Стали известны предварительные итоги прошедших в это воскресенье, 24 июня, парламентских выборов в Турции.

Так, после обработки 72,9% избирательных бюллетеней лидирует правящая Партия справедливости и развития: она заручилась поддержкой 44,3% избирателей. На втором месте идет основная оппозиционная Народно-республиканская партия страны: у нее 21,5%. Кроме того, в парламент республики проходят Партия националистического движения (11,6%) и прокурдская Партия демократии народов (10%), передает агентство Anadolu.

Остальные же политические организации до сих пор не смогли преодолеть 10-процентрый барьер, а значит пока не попадают в Великое национальное собрание Турции.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 24 июня, граждане Турции впервые в истории выбирали президента и одновременно новый состав парламента. Причем, по данным Высшей избирательной комиссии (ЦИК), после обработки 90,8% бюллетеней на президентских выборах лидирует действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.