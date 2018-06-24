ПВО Саудовской Аравии перехватила две ракеты, выпущенные из Йемена

СЕГОДНЯ 22:55 2018-06-24T22:55:31+03:00

По некоторым данным, снаряды были сбиты на подлете к столице королевства

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В воскресенье, 24 июня, появилась информация о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии сбили две баллистические ракеты, выпущенные с территории Йемена сторонниками движения «Ансар Аллах», которых обычно называют хуситами.

Как сообщает телеканал Al-Arabiya, оба снаряда были перехвачены на подлете к столице королевства Эр-Рияду.

Между тем хуситы уже подтвердили, что ранее в воскресенье запустили ракеты «Буркан» в сторону Саудовской Аравии, уточнив, что их целью были информационный центр Минобороны королевства и ряд других стратегических объектов, расположенных в Эр-Рияде.

Отметим, это далеко не первый подобный случай: повстанцы-хуситы время от времени пытаются поразить ракетами разные цели на территории Саудовской Аравии. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в марте ПВО королевства перехватили сразу семь ракет, выпущенных из Йемена.