Египет намерен до конца года отказаться от импортного СПГ

24 Июнь 23:29 2018-06-24T23:29:44+03:00

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До конца этого года Египет намерен отказаться от импортного сжиженного газа и полностью покрыть внутренние потребности в топливе, чтобы в начале 2019-го начать экспорт СПГ. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов арабской республики Тарик аль-Мулла.

«В четвертом квартале Египет планирует прекратить импорт сжиженного природного газа, чтобы уже в следующем году начать экспорт собственного газа. С увеличением собственного производства мы намерены выйти на полное самообеспечение внутренних потребностей в «голубом топливе», - цитирует аль-Муллу издание Masrawy.

По словам министра, уже в 2018 году Египет рассчитывает привлечь $10 млрд иностранных инвестиций в разработку газовых и нефтяных месторождений. Кроме того, власти страны пошли на гибкое ценообразование на газ, чтобы поощрить инвестиции и увеличить предложение.

Ранее Каир поставил себе целью к середине 2018 года увеличить добычу природного газа на 50% и обеспечить дальнейший рост. В ближайшие годы страна планирует реализовать 16 проектов в нефтегазовой сфере общей стоимостью $25 млрд.

Наиболее перспективными проектами являются газовое поле Эз-Зохр, где Египет стремится выйти на уровень добычи в 7,2 млрд кубометров газа в день, а также поля в Западной дельте Нила, к северу от Александрии.

До революции 2011 года Египет был в состоянии не только обеспечивать внутренние потребности в прриродном газе, но и экспортировать СПГ на рынки Израиля и Иордании. Однако из-за нестабильной ситуации в последующие годы проекты по геологоразведке и увеличению добычи были приостановлены, а внутреннее потребление топлива росло. В результате страна была вынуждена обратиться к импорту, объем которого в 2017 году составил порядка 31,1 млн кубометров в день.