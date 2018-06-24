В сборной Египта опровергли слухи о возможном уходе Салаха
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах находится на тренировочной базе и не сообщал руководству о своем желании покинуть национальную команду.
Об этом заявил глава информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил.
«Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нём, кроме той, что есть в его Twitter», - подчеркнул Исмаил в интервью телеканалу RT.
Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Салах остается в составе египетской сборной, Исмаил отметил: «Я вам скажу, что он даже сейчас с нами. Мы вместе ужинаем».
Ранее телеканал CNN сообщил, что Салах якобы намерен покинуть сборную Египта. Нападающего смутил слишком теплый прием, оказанный команде в Грозном — соотечественники Салаха могут неверно истолковать его в свете недавнего поражения от россиян на ЧМ-2018.
Также утверждалось, что, получив звание почетного гражданина Чеченской республики, Салах теперь опасается, что его таким образом используют в политических целях.
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