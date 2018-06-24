В сборной Египта опровергли слухи о возможном уходе Салаха

24 Июнь 23:52 2018-06-24T23:52:20+03:00

Ранее сообщалось, что именитый нападающий может покинуть национальную команду из-за слишком теплого приема, который египтянам оказали в Грозном

Изменить размер текста: A A

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах находится на тренировочной базе и не сообщал руководству о своем желании покинуть национальную команду.

Об этом заявил глава информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил.

«Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нём, кроме той, что есть в его Twitter», - подчеркнул Исмаил в интервью телеканалу RT.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Салах остается в составе египетской сборной, Исмаил отметил: «Я вам скажу, что он даже сейчас с нами. Мы вместе ужинаем».

Ранее телеканал CNN сообщил, что Салах якобы намерен покинуть сборную Египта. Нападающего смутил слишком теплый прием, оказанный команде в Грозном — соотечественники Салаха могут неверно истолковать его в свете недавнего поражения от россиян на ЧМ-2018.

Также утверждалось, что, получив звание почетного гражданина Чеченской республики, Салах теперь опасается, что его таким образом используют в политических целях.