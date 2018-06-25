Нефтяной танкер получил пробоину в порту Роттердама: В воду попало более 200 тонн мазута

СЕГОДНЯ 01:08 2018-06-25T01:10:12+03:00

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Норвежский нефтяной танкер Bow Jubail получил пробоину в результате столкновения с пирсом в порту Роттердама — в результате в воду попало 217 тонн мазута. Об этом говорится в сообщении, распространенном владельцем судна, компанией Odfjell.

Инциден произошел еще днем в субботу, однако известно о нем стало только сейчас. К настоящему моменту утечка нефтепродуктов устранена, предпринимаются меры по ликвидации ее последствий. Отмечается, что никто из членов экипажа судна или сотрудников порта не пострадал. Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия.

«Odfjell сожалеет о произошедшем и относится к сложившейся ситуации крайне серьезно. Вместе со (страховой компанией) GARD мы будем тесно сотрудничать с властями Нидерландов, обеспечив принятие всех требуемых мер и выделение необходимых ресурсов для того, чтобы свести к минимуму последствия инцидента», - говорится в сообщении судовладельца.

Норвежская Odfjell является одним из лидеров рынка морских перевозок — компания располагает флотом из 80 кораблей, преимущественно нефтяных танкеров.