2018-06-25T01:36:37+03:00
В мире

Трамп призвал страны-партнеры отменить пошлины на американские товары

Президент США подчеркнул, что намерен жестко бороться с искусственными торговыми барьерами
Денис СУХОВ
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Трамп призвал страны-партнеры отменить пошлины на американские товарыТрамп призвал страны-партнеры отменить пошлины на американские товарыФото: !Архив "КП"
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Президент США Дональд Трамп призвал страны-партнеров отменить пошлины и «искусственные барьеры», наложенные на импортируемые американские товары. В противном случае Вашингтон готов продолжать торговое давление.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице президента США в Твиттер.

«США настаивают на том, чтобы все страны, установившие искусственные барьеры и пошлины на товары, которые ввозятся в их страны, сняли эти барьеры и пошлины, иначе со стороны США последует нечто большее, чем ответные меры. Торговля должна стать честной и перестать быть игрой в одни ворота», - написал хозяин Белого дома.

Напомним, в марте 2018 года власти США установили 25% пошлины на импортные сталь и алюминий. При этом ряд союзников Вашингтона, в том числе Канада, Мексика и страны ЕС, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины вступили в силу и для них.

В ответ европейские страны договорились ввести 25% пошлины на некоторые американские товары. Общий объем сборов оценивается в 2,8 млрд евро.

В минувшую пятницу американский лидер заявил, что Вашингтон введет 20% пошлину на импортируемые из ЕС автомобили, если не откажется от торговых барьеров против компаний из США.

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