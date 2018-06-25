Трамп призвал страны-партнеры отменить пошлины на американские товары
Президент США Дональд Трамп призвал страны-партнеров отменить пошлины и «искусственные барьеры», наложенные на импортируемые американские товары. В противном случае Вашингтон готов продолжать торговое давление.
Соответствующее сообщение было опубликовано на странице президента США в Твиттер.
«США настаивают на том, чтобы все страны, установившие искусственные барьеры и пошлины на товары, которые ввозятся в их страны, сняли эти барьеры и пошлины, иначе со стороны США последует нечто большее, чем ответные меры. Торговля должна стать честной и перестать быть игрой в одни ворота», - написал хозяин Белого дома.
Напомним, в марте 2018 года власти США установили 25% пошлины на импортные сталь и алюминий. При этом ряд союзников Вашингтона, в том числе Канада, Мексика и страны ЕС, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины вступили в силу и для них.
В ответ европейские страны договорились ввести 25% пошлины на некоторые американские товары. Общий объем сборов оценивается в 2,8 млрд евро.
В минувшую пятницу американский лидер заявил, что Вашингтон введет 20% пошлину на импортируемые из ЕС автомобили, если не откажется от торговых барьеров против компаний из США.
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