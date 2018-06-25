2018-06-25T03:49:24+03:00
Политика

Американские СМИ назвали Су-34 лучшим ударным истребителем в мире

Эксперты издания Military Watch оценили преимущества российского самолета
Денис СУХОВ
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Американские СМИ назвали Су-34 лучшим ударным истребителем в миреАмериканские СМИ назвали Су-34 лучшим ударным истребителем в миреФото: Борис КОКУРИН
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 является лучшим ударным самолетом в своем классе.

Такого мнению придерживаются авторы издания Military Watch, оценившие преимущества российского самолета. В публикации журнала говорится, что Су-24 сконструирован на основе истребителя Су-27 и принят на вооружение в 2014 году. Его ближайшими аналогами являются американские истребители F-15 и китайские J-16.

Однако российская машина обладает лучшими характеристиками: при боевом радиусе 1100 км ее вооружение позволяет поражать цели на куда большем расстоянии. Издание подчеркивает, что развернутые в Сирии Су-34 способны наносить удары по всей территории Ближнего Востока, а базирующиеся под Калининградом истребители могут уничтожать объекты в Германии, Прибалтике и Скандинавии.

Эксперты отметили некоторые технические особенности Су-34. Оба пилота истребителя размещаются в кабине не друг за другом, а рядом. Это позволяет не дублировать некоторые органы управления. Кроме того, кокпит оборудован системой, с которой летчики могут совершать полет без кислородных масок на высотах до 10 тысяч метров.

Су-34 развивает скорость до 1900 км/ч и несет до восьми тонн боевой нагрузки. Он способен уничтожать наземные объекты противника в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время российский бомбардировщик готов постоять за себя и в воздухе — самолет вооружен 30-мм авиационной пушкой и последней модификацией ракет «воздух-воздух» Р-27 с дальностью пуска до 130 км. Также Су-34 оснащен передовыми средствами радиоэлектронного противодействия и обороны. Все это снижает необходимость в дополнительном истребительном сопровождении, считают Military Watch.

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