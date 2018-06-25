Правительственная армия Сирии зачистила от боевиков ИГ* пустынный регион на границе с Ираком
Правительственная армия Сирии зачистила от террористов «Исламского государства»* пустынный регион на границе с Ираком. По данным военного командования, войска освободили от боевиков территорию площадью почти 2 тысячи квадратных километров
«Подразделения нашей армии, дислоцированные в провинции Дейр-эз-Зор, освободили территорию в 1800 квадратных километров и вышли к иракской границе на точке «400» к западу от Аль-Букемаля после ликвидации большого количества террористов ИГ* в пустыне Дейр-эз-Зор», - говорится в сообщении командования.
В минувшую среду сирийская армия заявила о зачистке от боевиков «Исламского государства»* части пустыни площадью 2,5 тысячи квадратных километров к востоку от города Пальмира и к югу от поселения Хмейма. Указанные территории находятся между провинциями Хама и Дейр-эз-Зор.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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