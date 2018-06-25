2018-06-25T06:06:45+03:00
В мире

СМИ: Трамп планирует новые ограничения против компаний из Китая

По данным газеты The Wall Street Journal, президент США намерен запретить инвесторам из КНР приобретать американские технологические предприятия
Денис СУХОВ
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СМИ: Трамп планирует новые ограничения против компаний из КитаяСМИ: Трамп планирует новые ограничения против компаний из КитаяФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые ограничения против китайских компаний, запретив инвесторам из КНР приобретать американские технологические предприятия.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, о таком решении Белый дом может объявить уже в конце этой недели, хотя пока эти планы не имеют окончательного характера и могут измениться.

В частности, Вашингтон намерен запретить фирмам, в которых инвесторы из Китая владеют как минимум 25% акций, приобретать американские предприятия, имеющие отношения к «промышленно значимым технологиям».

Кроме того, Совет национальной безопасности при Белом доме и министерство торговли прорабатывают запрет на экспорт таких значимых технологий в КНР.

Цель данных мероприятий — помешать Пекину в реализации планов, обозначенных в докладе «Сделано в Китае 2025». В соответствии с этой программой, КНР намерена стать мировым лидером в десяти технологических областях, включая информационные технологии, аэрокосмическую отрасль, электромобили и биотехнологии.

Отмечается, что возможные ограничения коснутся только новых сделок и не затронут старые соглашения с КНР. Также известно, что устанавливая запреты, Вашингтон не будет разграничивать государственные и частные китайские компании.

Источники издания заверили, что перед введением ограничений Белый дом проведет консультации с участниками рынка.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет урегулировать все торговые разногласия с Пекином, в том числе используя хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

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