СМИ: Трамп планирует новые ограничения против компаний из Китая
Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые ограничения против китайских компаний, запретив инвесторам из КНР приобретать американские технологические предприятия.
По данным источников газеты The Wall Street Journal, о таком решении Белый дом может объявить уже в конце этой недели, хотя пока эти планы не имеют окончательного характера и могут измениться.
В частности, Вашингтон намерен запретить фирмам, в которых инвесторы из Китая владеют как минимум 25% акций, приобретать американские предприятия, имеющие отношения к «промышленно значимым технологиям».
Кроме того, Совет национальной безопасности при Белом доме и министерство торговли прорабатывают запрет на экспорт таких значимых технологий в КНР.
Цель данных мероприятий — помешать Пекину в реализации планов, обозначенных в докладе «Сделано в Китае 2025». В соответствии с этой программой, КНР намерена стать мировым лидером в десяти технологических областях, включая информационные технологии, аэрокосмическую отрасль, электромобили и биотехнологии.
Отмечается, что возможные ограничения коснутся только новых сделок и не затронут старые соглашения с КНР. Также известно, что устанавливая запреты, Вашингтон не будет разграничивать государственные и частные китайские компании.
Источники издания заверили, что перед введением ограничений Белый дом проведет консультации с участниками рынка.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет урегулировать все торговые разногласия с Пекином, в том числе используя хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.
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