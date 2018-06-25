2018-06-25T07:58:08+03:00
Политика

Экипажи двух российских вертолетов вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии

Транспортный самолет доставил на российский военный аэродром экипажи, сообщили в Минобороны
Екатерина БОЛГОВА
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Вертолет Ка-52Вертолет Ка-52Фото: Александр ГЛУЗ
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В понедельник, 25 июня, в Минобороны сообщили, что экипажи двух российских вертолетов вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии.

Транспортный самолет доставил на военный аэродром на территории России экипажи двух вертолетов Ка-52, отметили в военном ведомстве.

"Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении российского министерства обороны.

Отмечается, что пилоты боевых машин, а также сами вертолеты вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации.

По данным военного ведомства, накануне вертолеты были подготовлены для перевозки самолетами военно-транспортной авиации. На аэродроме Хмеймим в Сирии боевые машины загрузили в самолет Ан-124 "Руслан".

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