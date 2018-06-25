Экипажи двух российских вертолетов вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии
В понедельник, 25 июня, в Минобороны сообщили, что экипажи двух российских вертолетов вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии.
Транспортный самолет доставил на военный аэродром на территории России экипажи двух вертолетов Ка-52, отметили в военном ведомстве.
"Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении российского министерства обороны.
Отмечается, что пилоты боевых машин, а также сами вертолеты вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации.
По данным военного ведомства, накануне вертолеты были подготовлены для перевозки самолетами военно-транспортной авиации. На аэродроме Хмеймим в Сирии боевые машины загрузили в самолет Ан-124 "Руслан".