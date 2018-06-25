«Неплохо было бы подключить совесть и мозг»: Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России
Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая отреагировала на высказывание президента Литвы Дали Грибаускайте о военном «вторжении» России.
На помним, Грибаускайте ранее заявила в интервью немецкому изданию Spiegel, что Литва готова защищаться в случае военного "вторжения" России.
Российский парламентарий назвала заявление Грибаускайте фальшивой игрой, не имеющей ничего общего с безопасностью и международным правом.
"Следуя аллегориям, выбранным госпожой Грибаускайте, ей, как президенту, не нужно отравлять душу и сердце литовского народа черной ложью и русофобией, а самой неплохо было бы подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению", — заявила Яровая, слова которой приводятся на ее официальном сайте.
Также политик подчеркнула, что Россия — миролюбивая страна, которая не стремится к конфликтам.
"Наш народ, в отличие от Грибаускайте, дорожит миром и дружбой. И никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма", — заключила Яровая.