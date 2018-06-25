Минсельхоз Казахстана запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик

СЕГОДНЯ 10:43 2018-06-25T10:43:33+03:00

По данным министерства, высокопатогенный птичий грипп зарегистрирован на территории Курской, Пензенской и Самарской областей

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Ввоз в Казахстан продукции 36 российских птицефабрик запретил Минсельхоз страны. По данным ведомства, это связано с птичьим гриппом, зарегистрированным на территории Курской, Пензенской и Самарской областей России.

"В этой связи в рамках реализации государственной политики в области безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан с 21 июня 2018 года запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Также из этих трех областей запрещен ввоз кормовых добавок без тепловой обработки, охотничьих трофеев, также бывшего в употреблении оборудования для птиц.

Напомним, ранее областное управление ветеринарии Саратовской области заявило, что в двух личных подворьях были найдены очаги птичьего гриппа. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев установил карантин в двух частных подворьях региона. Птичий грипп типа А подтипа Н5 был обнаружен также в Курской области.