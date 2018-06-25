2018-06-25T10:53:22+03:00
Экономика

Глава Минтруда не исключил роста выплат работающим женщинам в декрете

По словам Максима Топилина, в настоящее время есть много предложений на тему увеличения таких выплат
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минтруда Максим Топилин. Фото: Петр Ковалев/ТАССГлава Минтруда Максим Топилин. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Глава министерства труда и социального развития Максим Топилин заявил, что ведомство продолжает улучшение системы пособий, выплачиваемых женщинам во время отпуска по уходу за ребенком.

"Мы работаем с Фондом социального страхования над улучшением системы пособий, которые выплачиваются во время отпуска по уходу за ребенком", - сказал Топилин в интервью газете "Известия".

Он напомнил, что сейчас, согласно Трудовому кодексу, работающая неполное время женщина может получать зарплату. По словам министра, сейчас разрабатывается бюджет Фонда социального страхования и существует много предложений по вопросу роста выплат работающим женщинам.

"Это, безусловно, влияет на демографическую ситуацию. Ухудшений, безусловно, не предполагается", - добавил Топилин.

Напомним, в конце мая в Госдуму внесли законопроект об увеличении выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет.

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