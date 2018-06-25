Ученые создали лекарство, которое останавливает развитие рака

СЕГОДНЯ 11:01 2018-06-25T11:01:20+03:00

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Специалисты из Орегонского университета науки и здоровья разработали препарат KBU2046 против рака. Это лекарство способно блокировать распространение онкологии. По словам специалистов, это средство способно справиться с четырьмя видами недуга: раком предстательной и молочной желез, легких и толстой кишки.

Сообщается, что новое лекарство уже опробовали на грызунах, которые страдали от онкологии указанных типов. Как отметили специалисты, препарат подавил метастазы, а также уменьшил разрушение костей, передает сайт argumenti.ru.

Ученые рассказали, что принцип работы лекарства заключен в изменении фосфорилирования белка HSP90β.

«Лекарство, связываясь с этим протеином, останавливает движение клеток, но не оказывает никакого побочного влияния на белок», - цитирует эксперта сайт телеканала «Звезда».

Эксперты уверены, что при использовании лекарства на ранних стадиях можно быстро остановить болезнь и спасти дизнь человеку.