Ученые создали лекарство, которое останавливает развитие рака
Специалисты из Орегонского университета науки и здоровья разработали препарат KBU2046 против рака. Это лекарство способно блокировать распространение онкологии. По словам специалистов, это средство способно справиться с четырьмя видами недуга: раком предстательной и молочной желез, легких и толстой кишки.
Сообщается, что новое лекарство уже опробовали на грызунах, которые страдали от онкологии указанных типов. Как отметили специалисты, препарат подавил метастазы, а также уменьшил разрушение костей, передает сайт argumenti.ru.
Ученые рассказали, что принцип работы лекарства заключен в изменении фосфорилирования белка HSP90β.
«Лекарство, связываясь с этим протеином, останавливает движение клеток, но не оказывает никакого побочного влияния на белок», - цитирует эксперта сайт телеканала «Звезда».
Эксперты уверены, что при использовании лекарства на ранних стадиях можно быстро остановить болезнь и спасти дизнь человеку.