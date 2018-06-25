2018-06-25T12:02:35+03:00
Москва

В столичном метро восстановили движение на салатовой ветке

Движение было нарушено утром из-за происшествия с пассажиром
Екатерина БОЛГОВА
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В московском метро восстановили движение на салатовой веткеВ московском метро восстановили движение на салатовой веткеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 25 июня, на южном участке Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии столичного метро восстановили движение после сбоя.

Движение было нарушено утром из-за происшествия с пассажиром.

Как сообщается в микроблоге подземки в Twitter, поезда метро следовали с увеличенным интервалом после инцидента с одним из пассажиров. Позже метрополитен сообщал об отсутствии движения поездов между станциями "Марьино" и "Зябликово". Москвичам и гостям столицы советовали пользоваться Замоскворецкой линией и наземным транспортом.

"Движение на южном участке Люблинско-Дмитровской линии от "Марьино" до "Зябликово" восстановлено и вводится в график", — говорится в сообщении московского метро.

Напомним, ранее сообщалось, что метрополитен назвал самые популярные станции среди иностранных туристов. На первом месте оказалась "Площадь Революции", где каждый день обращаются к англоговорящим кассирам более 3 тысяч иностранцев.

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