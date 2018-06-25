В Мексике задержаны 30 полицейских по подозрению в убийстве
В Мексике задержали тридцать полицейских. Все они подозреваются в участии в громком убийстве.
Отмечается, что в отношении служащих полиции муниципалитета Окампо выдвинуты обвинения в связях с преступным миром и причастности к убийству политика Фернандо Анхелес Хуареса. Чиновник представлял Партию демократической революции. Кроме того он парировал выдвигаться свою кандидатуру на выборах главы муниципалитета.
В минувший четверг неизвестные расстреляли Хуареса прямо возле его дома. Под подозрением оказались местные полицейские, в том числе и директор муниципальной полиции. Последний при задержании применил огнестрельное оружие. В настоящее время все подозреваемые доставлены в город Морелия для дальнейшего расследования, пишет сайт «Свободная пресса».
Добавим, что во время предвыборной кампании в Мексике были убиты более ста политиков.