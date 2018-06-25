2018-06-25T13:14:21+03:00
В мире

В Греции произошло землетрясения магнитудой 5,5

Информации о пострадавших нет
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5.В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утром 25 июня в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5 по шкале Рихтера. В 8:14 по местному времени об изменениях в подземной среде сообщила сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Информации об ущербе или жертвах происшествия не поступало, дальнейших угроз от подземных толчков в виде цунами, по словам сейсмологов, не ожидается.

Как сообщает геологическая служба США USGS, очаг землетрясения находился у юго-западного побережья Греции, в Ионическом море на расстоянии 30 км от города Пилос на Пелопоннесе на глубине 10 км.

Напомним, что ранее произошло землетрясение в Мехико из-за гола мексиканцев в ворота сборной Германии во время матча чемпионата мира по футболу. Землетрясение имело искусственную природу, так как подземный толчок был слишком слабым и стал следствием бурной положительной реакции на гол национальной сборной и ее победу со счетом 1:0. Землетрясения зафиксировали сразу три датчика во время массовых прыжков.

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