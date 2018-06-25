2018-06-25T13:21:53+03:00
В мире

Жители Окинавы протестуют против строительства аэродрома на базе США

Стройка может уничтожить редкие виды коралловых рифов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В рамках протестной акции десятки местных жителей приплыли к месту строительства на байдарках и надувных лодкахВ рамках протестной акции десятки местных жителей приплыли к месту строительства на байдарках и надувных лодкахФото: Twitter.com
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Жители японского острова Окинава устроили протестную акцию против строительства взлетно-посадочной полосы для военных самолетов США. Предполагается, что аэродром будет расположен возле поселка Хэноко.

Отмечается, что американскую военную базу решено было переместить из города Гинован ближе к поселку из-за того, что на сегодняшний день, аэродром располагается слишком близко к жилым домам и доставляет неудобство местным жителям.

Чтобы осуществить задуманное, придется засыпать грунтов около 160 гектаров морской полосы. Это в свою очередь погубит редкий вид коралловых рифов, который и так находится под угрозой исчезновения. Это очень возмущает экологов и местное население. Однако несмотря на все протесты, работы должны начаться уже в августе текущего года, передает Пятый канал.

В рамках протестной акции десятки местных жителей приплыли к месту строительства на байдарках и надувных лодках с плакатами, призывающими отменить строительство, передает ФАН.

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