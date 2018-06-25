2018-06-25T13:27:05+03:00
В мире

Иран подал в Международный суд ООН иск к США из-за санкций в отношении своего ЦБ

Вопрос будет рассмотрен на заседании в сентябре
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Иран направил в гаагский суд иск, связанный с замораживанием Соединёнными Штатами Америки активов Центробанка ИранаИран направил в гаагский суд иск, связанный с замораживанием Соединёнными Штатами Америки активов Центробанка ИранаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тегеран решил не оставлять без внимания обновленные накануне американские санкции, в результате которых были заморожены счета иранского Центробанка на сумму $2 млрд, и подал в Международный суд ООН в Гааге к США соответствующий иск. Об этом 25 июня заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Со слов дипломата, данные меры Вашингтона незаконные, ничем существенным не подкреплены. И исламская республика будет через все существующие мировые юридические институты отстаивать свою правоту.

«Иран направил в гаагский суд иск, связанный с замораживанием Соединёнными Штатами Америки активов Центробанка Ирана. Этот вопрос будет рассмотрен на октябрьском заседании», — цитирует Касеми ISNA.

Ранее Вашингтон объявил о расширении своего санкционного списка по Ирану. В него попал в том числе глава ЦБ Ирана Валиолла Сеиф.

И без того непростые отношения Тегерана и Вашингтона существенно ухудшились в начале мая 2018 года, после того, как США, обвинив власти исламской республики в невыполнении договоренностей так называемой иранской ядерной сделки, в одностороннем порядке вышли из договора.

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