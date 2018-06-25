Песков: Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Президент России Владимир Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Говоря о том, что ВЦИОМ зафиксировал в июне снижение оценок работы правительства, Песков призвал «не сгущать краски».
«Безусловно, инициатива правительства в плане пенсионной реформы - это очень социально значимая и социально резонансная тема, она подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению», - сказал представитель Кремля.
Он отметил, что на этой стадии обсуждения пенсионной реформы президент «не принимает участие в экспертных обсуждениях, которые ведутся в целях окончательного формирования позиции». По словам Пескова, интересы людей для главы государства превыше всего.
«Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому (рейтинговым показателям) относится, и для него главное - это продолжение работы, выполнение своих обязанностей главы государства, и он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, интересы людей всегда для него превыше всего», - добавил пресс-секретарь главы государства.
Напомним, на прошлой неделе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о снижении оценок работы правительства июне. Причинами этого могли стать рост цен на бензин и предложения по пенсионной реформе.