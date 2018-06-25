Украина потребовала от России обеспечить допуск к осуждённым

СЕГОДНЯ 14:07 2018-06-25T14:07:20+03:00

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Киев потребовал от Москвы обеспечить должным образом допуск украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к гражданам государства, осуждённым в России за различные преступления и отбывающим наказание.

Соответствующую ноту в Министерство иностранных дел России направил МИД Украины.

«Направили срочную ноту России относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключённым», — написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

Ранее в Киеве получили от российского внешнеполитического ведомства ноту с просьбой содействовать визиту уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой к 50 россиянам, находящимся на Украине под стражей.

Российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова на встрече 22 июня обсудили график посещений заключённых. В частности, представитель российской стороны попросила организовать совместное посещение находящегося под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого в соседней стране обвиняют в госизмене.