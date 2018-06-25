В ПАСЕ утвердили нового председателя

СЕГОДНЯ 14:07 2018-06-25T14:07:39+03:00

Лилиан Мори Паскье сменила на посту Микела Николетти, который находился на должности менее полугода

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила нового председателя – швейцарского парламентария Лилиан Мори Паскье.

Назначение единственного кандидата на новую должность одобряли аплодисментами, после избрания на пост она произнесла речь.

Паскье представляет парламентскую группу «Социалисты, демократы и «зеленые». Новый председатель ассамблеи пришла на смену своему итальянскому коллеге по социалистической фракции Микеле Николетти, который находился на этой должности с января 2018 года.

О назначении стало известно после публикации записи в Twitter ПАСЕ.

"Лилиан Мори-Паскье только что была одобрена в качестве Председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы!" - сообщается в твите.

Уйти в отставку Николетти был вынужден после того, как не сумел подтвердить мандат в своей стране. Проиграв в парламентских выборах в марте в Италии, он покинул ПАСЕ, став таким образом самым кратковременным председателем в истории.