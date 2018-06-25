Песков: Путин не будет присутствовать на матче сборных России и Уругвая

СЕГОДНЯ 14:06 2018-06-25T14:06:17+03:00

Президент России Владимир Путин на открытии чемпионата мира по футболу 2018 года Фото: REUTERS

По словам представителя Кремля, график не позволит главе государства побывать на этом матче чемпионата мира

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Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на матче чемпионата мира по футболу с участием российской сборной и команды Уругвая, который пройдет в Самаре в понедельник, 25 июня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, к сожалению, нет, график не позволяет», - сказал Песков, отвечая на вопрос, собирается ли президент России посетить матч на стадионе «Самара-Арена».

Напомним, с 14 июня по 15 июля впервые в России проводится чемпионат мира по футболу. Матчи принимают 12 стадионов в 11 российских городах. Путин посетил матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе "Лужники" в Москве 14 июня. Наши футболисты тогда обыграли соперников со счетом 5:0.

Финальная встреча группового этапа с участием сборной России состоится в Самаре, начало в 17.00 мск. Россия, как и Уругвай, уже обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата.