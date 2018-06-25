2018-06-25T14:17:01+03:00
Политика

«Бережный переходный период»: Скворцова прокомментировала предлагаемую кабмином пенсионную реформу

По мнению министра, 16 лет достаточно для того, чтобы плавно повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин
Дарья ИВАШКИНА
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прокомментировала предлагаемую правительством пенсионную реформу.

В частности, она высказала мнение о том, что увеличение пенсионного возраста может привести к продлению активного долголетия. Как заметила политик, человек, который дольше находится «в строю», по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность. «Мы можем оценивать влияние активности - профессиональной и физической - на долголетие. Безусловно, это воздействие работает в плюс», - сказала Скворцова.

Кроме того, глава Минздрава подчеркнула, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период. Как она заметила, у нашей страны есть целых 16 лет, чтобы перейти к новым параметрам - увеличить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин - до 65 лет.

«Правительство хочет очень бережно перейти на те параметры, которые необходимы для выживания страны и для ее экономического развития», - цитирует Веронику Скворцову ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июня российское правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Этот документ предлагает поднять возрастную планку для выхода на заслуженный отдых с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

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