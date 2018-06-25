«Бережный переходный период»: Скворцова прокомментировала предлагаемую кабмином пенсионную реформу
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прокомментировала предлагаемую правительством пенсионную реформу.
В частности, она высказала мнение о том, что увеличение пенсионного возраста может привести к продлению активного долголетия. Как заметила политик, человек, который дольше находится «в строю», по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность. «Мы можем оценивать влияние активности - профессиональной и физической - на долголетие. Безусловно, это воздействие работает в плюс», - сказала Скворцова.
Кроме того, глава Минздрава подчеркнула, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период. Как она заметила, у нашей страны есть целых 16 лет, чтобы перейти к новым параметрам - увеличить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин - до 65 лет.
«Правительство хочет очень бережно перейти на те параметры, которые необходимы для выживания страны и для ее экономического развития», - цитирует Веронику Скворцову ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июня российское правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Этот документ предлагает поднять возрастную планку для выхода на заслуженный отдых с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.