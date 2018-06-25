ВСУ второй раз за сутки пытались прорвать оборону ополченцев ДНР под Мариуполем

СЕГОДНЯ 14:23 2018-06-25T14:23:43+03:00

Украинские силовики были отброшены и потеряли трех человек раненными

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Активизировавшиеся в последние несколько недель украинские силовики не оставляют попыток продвинуться вглубь неподконтрольной Киеву территории Донбасса на юге ДНР. Накануне ВСУ в очередной раз попробовали прорваться на южном направлении линии разграничения и атаковали позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Однако, как сообщили в командовании вооруженных сил ДНР, им удалось без труда отбить атаки противника под Мариуполем и заставить украинцев вернуться на свои позиции.

"Вчера во время присутствия в районе села Гнутово специального представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика около 13:30 ВСУ выдвинулись группой в составе 10-12 человек в направлении наших позиций. Украинские террористы не смогли скрытно подойти, попали в ловушку и понесли потери: ранены трое боевиков", - цитирует главу пресс-службы вооруженных сил республики Даниила Безсонова "Донецкое агентство новостей".

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в ночь на 23 июня вооруженные подразделения украинских силовиков атаковали позиции сил Донецкой народной республики в районе поселка Коминтерново, но понесли потери и отступили.

Также несколько безуспешных попыток прорвать линию обороны донецких ополченцев в районе все того же Коминтерново было зафиксировано в субботу, 23 июня.