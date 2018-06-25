Полковник Захарченко попросил суд перенести заседание из-за радикулита у адвоката

СЕГОДНЯ 14:22 2018-06-25T14:22:30+03:00

Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко в Басманном суде. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС

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Бывший замначальника управления Т ГУЭБиПК МВД России полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый во взяточничестве и превышении полномочий, попросил суд перенести заседание, так как его адвокат находится на больничном из-за радикулита.

В понедельник, 25 июня, Басманный суд Москвы рассматривает вопрос ограничения Захарченко в сроках ознакомления с материалами дела. Однако назначенный судом защитник не устраивает обвиняемого.

«Я протестую против назначения этого человека моим адвокатом», — сказал Захарченко.

В ходатайстве содержится просьба перенести заседание на 2 июля. В настоящее время Басманный суд рассматривает его ходатайство.

По мнению следствия, Захарченко очень медленно читает материалы дела, и требует ограничить этот срок до двух дней. Подозреваемый с этим не согласен.

Как сообщал сайт kp.ru, Захарченко арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. В результате обыска в квартире сводной сестры полковника было обнаружено более 8 миллиардов рублей в различной валюте.