Минздрав Украины сообщил о захватившей страну эпидемии туберкулеза

СЕГОДНЯ 14:40 2018-06-25T14:40:54+03:00

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что страну захватила эпидемия туберкулеза.

По ее словам, в настоящее время незалежная занимает второе место в Европе по количеству туберкулезников. Причем почти каждый четвертый случай - это мультирезистентный туберкулез, то есть тот, который не поддается лечению. «По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров», - написала Супрун на своей странице в Facebook.

Также и.о. главы Минздрава Украины подчеркнула, что эпидемия туберкулеза - это серьезная проблема для системы здравоохранения страны. При этом чиновник заверила, что за последние пять лет в незалежной были разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи туберкулезникам, однако ни одна из них полноценно до сих пор не работает.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале июня в Минздраве Украины выступили против лечения онкобольных за рубежом. Как тогда заявил заместитель исполняющего обязанности главы ведомства Александр Линчевский, выделять бюджетные деньги на иностранные клиники бессмысленно, так как, по его мнению, все пациенты, больные раком, «умрут без вариантов».

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