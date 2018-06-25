Генсек НАТО одобрил встречу президентов России и США

СЕГОДНЯ 14:51 2018-06-25T14:51:28+03:00

По его словам, переговоры будут соответствовать политике североатлантического альянса в отношении РФ

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Ожидаемая встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным, по мнению Йенса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, будет соответствовать политике североатлантическог альянса в отношении Москвы.

«Встреча Трампа и Путина будет соответствовать политике НАТО, потому что НАТО верит в диалог с Россией», - сказал Столтенберг на заседании Совета ЕС в Люксембурге 25 июня.

Также он обратил внимание на то, что НАТО ведет двойной подход в отношении России: сдерживание и диалог.

Ранее сайт kp.ru писал о возможности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа предположительно в Вене 15 июля. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретарь президента РФ, точной информации пока что нет.

В 2017-м году на саммите Большой двадцатки лидеры России и США встречались и проводили переговоры, которые длились более двух часов.