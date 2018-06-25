2018-06-25T14:56:08+03:00
Общество

Около 90% россиян выступили против идеи легализации легких наркотиков

ВЦИОМ показал, что у жителей страны сохраняется жесткая позиция по этому вопросу
Илона МИКИЯ
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Лишь 5% опрошенных россиян считают, что вопрос употребления наркотиков – частное дело каждогоЛишь 5% опрошенных россиян считают, что вопрос употребления наркотиков – частное дело каждогоФото: REUTERS
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Большинство жителей России не поддерживают легализацию «мягких» наркотических веществ. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование приурочили к Международному дню борьбы с употреблением и незаконным оборотом наркотиков, отмечаемого ежегодно 26 июня.

89% опрошенных выразили свою убежденность в том, что «мягкие» наркотические вещества не могут и не должны поступать в свободную продажу наряду с табачной или алкогольной продукцией, сообщает ВЦИОМ. По данным опроса допускают легальную реализацию «мягких» наркотиков сегодня 8% россиян, при этом вызывает озабоченность, что молодежь разделяет эту позицию заметно чаще остальных: 17% среди 18-24-летних, 13% среди 25-34-летних.

Согласно опросу чувство социальной ответственности в отношении проблемы наркомании в последние десять лет заметно выросло: с 57% до 73% стало больше тех, кто сообщит в полицию о случаях употребления или торговли наркотиками. Если в 2007 г. не готов был куда-либо обращаться каждый четвертый (25%), то в 2018 г. – каждый десятый (10%).

Лишь 5% опрошенных россиян считают, что вопрос употребления наркотиков – частное дело каждого, и общество не должно никак на это реагировать.

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