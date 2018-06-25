2018-06-25T15:01:55+03:00
В мире

«Одни против всего мира»: Италия заявила о готовности перейти от слов к делу в вопросе снятия антироссийских санкций

Как подчеркнул вице-премьер страны, ограничения в отношении РФ «бесполезны и вредны»
Дарья ИВАШКИНА
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Вице-премьер Италии Маттео СальвиниВице-премьер Италии Маттео СальвиниФото: REUTERS
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В понедельник, 25 июня, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что его страна готова перейти от слов к делу в вопросе снятия санкций, введенных Евросоюзом против РФ. При этом он выразил уверенность в том, что Россия и ЕС должны налаживать сотрудничество в области экономики и борьбы с терроризмом.

Как заметил политик, ограничительные меры в отношении Москва «бесполезны и вредны», однако в Европе это понимают немногие. «К власти пришло правительство, которое хочет сделать то, что пообещало во время предвыборной кампании. Санкции против России бесполезны и вредны, точка. Мы готовы перейти от слов к делу, но мы в Европе почти одни такие, одни против всего мира», - сказал Сальвини в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июне премьер-министр Италии Джузеппе Конте заверил, что новое правительство страны будет выступать против антироссийских санкций. Также он тогда подчеркнул, что Рим «будет полностью открыт Москве».

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