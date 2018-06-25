2018-06-25T15:19:13+03:00
В мире

Американские парламентарии получили российские визы

Они собираются посетить Москву для проведения переговоров с Матвиенко
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Константин КосачевКонстантин КосачевФото: Евгения ГУСЕВА
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Американская делегация, которая посетит Россию в начале июля, запросила встречу с Валентиной Матвиенко, спикером Совета Федерации. Как сообщает Константин Косачев, глава международного комитета СФ, из-за того, что Матвиенко будет находиться в зарубежной поездке, провести переговоры будет невозможно.

Он подчеркнул, что российские сенаторы готовы встречаться с американскими парламентариями и, возможно, уже 3-4 июля состоится первый диалог. Также он обратил внимание на то, что визы получили все члены делегации США.

«Мы готовы обсуждать любые вопросы, у нас нет закрытых тем. Но все будет зависеть от того, приехали ли они прочитать нам монолог на тему известных американских позиций или вступить с нами в диалог», - отметил Косачев.

Также он сказал, что Москва готова к возобновлению межпарламентского диалога, но пойдет ли об этом речь на встрече, неизвестно.

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