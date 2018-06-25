Сестра Неймара пришла в восторг от России

СЕГОДНЯ 15:26 2018-06-25T15:26:50+03:00

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– Люди! Я влюблена в Россию. Сейчас мы находимся в Сочи, а вчера были еще в Санкт-Петербурге, где значительно прохладнее. Оставайтесь со мной на связи, и я покажу вам все, что происходит в России, - написала Рафаэлла в своем Инстаграм.

У лидера сборной Бразилии Неймара тесная связь со своей сестрой. Как доказательство - на одном плече у Неймара вытатуирован ее портрет, на втором - бриллиант со словом «сестра». У Рафаэллы есть тату точно такого же бриллианта, но со словом «брат».

Напомним, что сборная Бразилии во время чемпионата мира по футболу своей базой выбрала Сочи. 27 июня бразильцы играют в матче третьего тура против сборной Сербии в Москве. Так что ждите фото Рафаэллы из столицы.