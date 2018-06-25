2018-06-25T15:55:56+03:00
Общество

Пострадавшая в Сирии украинка получила российское гражданство

Владимир Путин удовлетворил просьбу женщины, которая обратилась к нему во время проведенной недавно прямой линии с президентом России
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Баракат попросила дать ей гражданство для того, чтобы она могла получить функциональные протезы, а также увидеть своих детей и мужаБаракат попросила дать ей гражданство для того, чтобы она могла получить функциональные протезы, а также увидеть своих детей и мужаФото: ВКонтакте
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Украинка Ирина Баракат, пострадавшая при обстреле в сирийском городе Алеппо, получила российское гражданство. Соответствующий приказ 25 июня подписал президент России Владимир Путин.

«В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации Баракат Ирину Арнольдовну, родившуюся 29 сентября 1980 года на Украине», — следует из документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, уроженка Украины Ирина Баракат во время включения из Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, где женщина проходит реабилитацию, при проведении недавней прямой линии с президентом России с Владимиром Путиным обратилась к главе российского государства с просьбой дать ей российское гражданство.

Баракат попросила дать ей гражданство для того, чтобы она могла получить функциональные протезы, а также увидеть своих детей и мужа, которые являются гражданами Сирии. Владимир Путин тогда пообещал помочь женщине.

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