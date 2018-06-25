2018-06-25T15:49:07+03:00
Происшествия

В пригороде Дублина автомобиль въехал в группу людей у церкви

В результате происшествия пострадали четыре человека
Екатерина БОЛГОВА
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Ирландская полицияИрландская полицияФото: REUTERS
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В понедельник, 25 июня, в западном пригороде столицы Ирландии Дублина, Клондолкине, машина въехала в группу пешеходов.

Как сообщает газета The Irish Times, инцидент произошел утром около местной церкви. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Отмечается, что двое пострадавших, включая водителя автомобиля, получили небольшие травмы. Состояние двух других пострадавших оценивается врачами как критическое.

По предварительным данным полиции, водителю стало плохо за рулем. В настоящее время район происшествия оцеплен представителями правоохранительных органов. Другие подробности случившегося не приводятся.

Как сообщал сайт kp.ru, в мае 2018 года автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер - центральной площади американского Нью-Йорка. В результате, по данным полиции, пострадали не менее 10 человек.

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