Полковник Захарченко должен ознакомиться с 32 томами уголовного дела до 29 июня

СЕГОДНЯ 15:59 2018-06-25T15:59:21+03:00

Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко в Басманном суде. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС

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В понедельник, 25 июня, Басманный суд Москвы принял решение, что обвиняемый во взяточничестве и превышении полномочий бывший замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрий Захарченко должен ознакомиться с материалами уголовного дела до 29 июня, передает ТАСС.

Напомним, Захарченко находится под арестом, так как его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере по четырем эпизодам. Следствие закончило работу по трем эпизодам, защита изучает материалы дела, которые составляют 32 тома.

Ранее стало известно, что Захарченко просил перенести заседание суда, так как его адвокат взял больничный из-за радикулита. Назначенный судом защитник не устраивает полковника. Следствие просило суд ограничить Захарченко в сроке ознакомления с делом, так как, по мнению следователей, полковник читает материалы очень медленно.