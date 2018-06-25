2018-06-25T16:13:34+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Матч Уругвай - Россия: Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе россиян на игру

Россияне определились с составом на последний матч группового этапа
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алексей Миранчук - в основном составе сборной России на матч против Уругвая.Алексей Миранчук - в основном составе сборной России на матч против Уругвая.Фото: REUTERS
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Сегодня в Самаре будет сыгран матч 3 тура чемпионата мира по футболу в группе "А". Россия будет рубиться с Уругваем и наш тренерский штаб официально огласил состав на поединок. Главная новость - впервые на турнире сыграет Алексей Миранчук. Полузащитник выйдет в стартовом составе нашей команды.

Стартовый состав россиян на игру в Самаре выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь), Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев, Артем Дзюба.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Уругвай - Россия из Самары.

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