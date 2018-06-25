Матч Уругвай - Россия: Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе россиян на игру

СЕГОДНЯ 16:13 2018-06-25T16:13:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Самаре будет сыгран матч 3 тура чемпионата мира по футболу в группе "А". Россия будет рубиться с Уругваем и наш тренерский штаб официально огласил состав на поединок. Главная новость - впервые на турнире сыграет Алексей Миранчук. Полузащитник выйдет в стартовом составе нашей команды.

Стартовый состав россиян на игру в Самаре выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь), Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев, Артем Дзюба.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Уругвай - Россия из Самары.