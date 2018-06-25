2018-06-25T16:17:22+03:00
Политика

Верховная рада предложила сделать всю рекламу в стране на украинском языке

Соответствующий проект закона уже поступил на рассмотрение парламентариев
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Зал заседаний Верховной рады УкраиныЗал заседаний Верховной рады УкраиныФото: REUTERS
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Верховная рада Украины намерена обязать все местные телеканалы и иные СМИ размещать рекламу исключительно на украинском языке. Проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» был внесен на рассмотрение парламентариев депутатами от фракции Блока Петра Порошенко (БПП).

«Проект закона определяет, что языком рекламы на Украине является государственный язык, которым, согласно Конституции Украины, является украинский язык», — отметили в пресс-службе партии.

Что касается объектов интеллектуальной собственности (в частности, знаки для товаров и услуг, торговые марки и коммерческие наименования), парламентарии предлагают приводить их в рекламе на том языке, на котором им предоставлена правовая защита в соответствии с законодательством Украины и действующими в стране международными соглашениями.

Последние несколько лет на Украине продолжается компания по популяризации в стране единственного государственного языка, коим является украинский. При этом, планомерно вытесняются языки нацменьшинств, которых на Украине десятки. Среди них русский, румынский, болгарский, венгерский, греческий и многие другие.

Так, скандальный закон «Об образовании», из-за которого закарпатские венгры не могут обучатся на родном языке, стал яблоком раздора между Киевом и Будапештом. Венгрия не раз заявляла, что пока Украина не станет более гибкой в языковом вопросе, она будет блокировать все ее инициативы на европейской арене и в НАТО.

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